Ребенок пострадал при обстреле школьного автобуса БПЛА в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Школьный автобус попал под обстрел украинского беспилотника в Михайловском муниципальном округе Запорожской области. Пострадал ребенок, рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

"На данный момент известно, что мальчик 2007 года рождения получил легкое ранение головы. <...> Состояние здоровья ребенка на контроле, нахожусь на прямой связи с медицинской службой", – уточнил Балицкий.

Инцидент произошел в 08:15, когда автобус вез детей в Пришибскую среднюю общеобразовательную школу и переезжал переезд. Автобус зацепило осколками из-за обстрела территории, оказались выбиты задние окна.

В настоящий момент на месте работают оперативные службы. Пострадавшему мальчику оказывается всесторонняя помощь.

Ранее СК России завел дело о террористическом акте из-за атаки Вооруженных формирований Украины (ВФУ) по жилым домам Курска. Удары были совершены ночью 15 апреля. В результате повреждения получили 24 многоквартирных дома.

Из 9 человек, получивших осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги, 6 были госпитализированы. Кроме того, в результате атаки погибла 85-летняя женщина.