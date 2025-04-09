ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской, Запорожской и Ростовской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки атаковали российские объекты энергетики в Курской, Запорожской и Ростовской областях. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, две атаки пришлись на объекты в Курской области. 8 апреля в 08:18 украинская армия произвела намеренный обстрел, после чего произошел обрыв проводов в пролетах опор. В результате была отключена высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго". Потребители села Большого Солдатского Большесолдатского района оставались без электричества.

В тот же день в 13:20 намеренный обстрел ВСУ также спровоцировал отключение высоковольтной линии филиала, в результате чего электроснабжение было недоступно потребителям сел Камышного и Крупец в Беловском районе.

Также в этот день в Запорожской области в 22:39 украинский беспилотник атаковал Ботиевскую ветровую электростанцию, у которой оказалась повреждена ветроэнергетическая установка. После этого станция снизила рабочую мощность на 3,25 МВт.

Кроме того, в Ростовской области на следующий день в 03:50 атака БПЛА привела к отключению высоковольтной линии филиала ПАО "Россети Юг" – "Ростовэнерго". В результате произошедшего без электричества остались около 400 потребителей в Каменском районе.

При этом в Минобороны отметили, что атаки украинской армии происходят, несмотря на российско-американские договоренности о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия передала США, ООН и ОБСЕ список нарушений Украиной моратория на удары по энергообъектам. По его словам, список также был отправлен в ООН и ОБСЕ, чтобы их участники могли во время работы на конкретных примерах показать, "чего стоит слово украинской власти".

При этом в оборонном ведомстве отмечали, что с 4 апреля Киев кратно нарастил количество атак по российской энергоинфраструктуре. При всех атаках украинская армия использовала БПЛА и артиллерийские боеприпасы.