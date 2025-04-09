ПВО уничтожила за ночь 158 беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили прошедшей ночью 158 украинских беспилотников над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА было уничтожено над Краснодарским краем – 67 целей. Еще 29 дронов сбили в Ростовской области, 15 – в Северной Осетии, 11 – в Воронежской области, 10 – в Курской, пять – в Белгородской области, три – в Крыму, два – в Пензенской области, по одному БПЛА уничтожили над Саратовской, Орловской областями и Ставропольским краем.

Помимо этого, семь вражеских дронов сбили над акваторией Азовского моря, еще шесть – над Черным морем.

В Северной Осетии украинские беспилотники уничтожили над Моздокским районом. Как сообщили местные власти, в результате произошедшего погибших и разрушений нет.

В Ростовской области БПЛА были сбиты в общей сумме в девяти муниципалитетах региона. В городе Аксай беспилотник самолетного типа застрял на бельевых веревках в многоквартирном жилом доме. В результате всех жильцов дома эвакуировали из-за угрозы возможной детонации.