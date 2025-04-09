Средства ПВО уничтожили 15 дронов в Северной Осетии

Фото: Министерство обороны РФ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 беспилотников на территории Северной Осетии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Меняйло.

Дроны были уничтожены над Моздокским районом. По данным Меняйло, в результате воздушной атаки никто из местных жителей не погиб, разрушений на земле не выявлено.

Этой ночью силы ПВО также отразили массированную воздушную атаку ВСУ в Ростовской области. В течение ночи вражеские дроны были сбиты в девяти муниципалитетах региона. Из-за падения обломков БПЛА повреждения получили крыши домов в Зернограде и Донецке.

Еще один упавший беспилотник самолетного типа застрял на бельевых веревках в многоквартирном жилом доме в городе Аксай. Из-за угрозы возможной детонации БПЛА из дома эвакуировали всех жильцов.