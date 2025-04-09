Беспилотник застрял на бельевых веревках жилого дома в ростовском Аксае

Фото: телеграм-канал SHOT

Упавший беспилотник самолетного типа застрял на бельевых веревках в многоквартирном жилом доме на улице Платова в городе Аксай Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Из-за угрозы возможной детонации БПЛА из дома эвакуировали всех жильцов 48 квартир дома. Пострадавших среди людей и разрушений конструкций здания нет.

Для эвакуированных развернули пункт временного размещения на базе дома культуры "Молодежный". На месте уже работают экстренные службы.

Прошедшей ночью силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Ростовскую области. Вражеские дроны были сбиты в Новошахтинске, Донецке, Таганроге, Зернограде, а также в Чертковском, Каменском, Неклиновском, Миллеровском и Тарасовском районах области.

Кроме того, угроза опасности беспилотников также объявлалась на территории Ставропольского края. Тем не менее сообщения о каких-либо сбитых БПЛА пока не поступали.