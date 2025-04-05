БПЛА атаковали одно из предприятий Мордовии

Фото: телеграм-канал Mash

Одно из предприятий Мордовии в ночь на 5 апреля подверглось атаке украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Артем Здунов в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства", – написал он.

Здунов дополнил, что на территории работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее ВСУ ударили по площади Победы в центре Горловки. Беспилотниками был атакован автобус с мирными жителями, в результате чего пострадали 15 человек.

До этого украинские силы два раза намеренно атаковали объекты энергоинфраструктуры в Курской области. В ночь на 2 апреля в результате атаки украинского беспилотника на подстанцию в районе населенного пункта Клюква произошло отключение трансформатора.