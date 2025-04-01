Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 15 человек

Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"

Число пострадавших из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Горловке в ДНР возросло до 15 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Украинские силы ударили по площади Победы в центре Горловки 1 апреля. Атака пришлась на автобус с мирными жителями. Изначально сообщалось о 8 пострадавших.

Днем ранее российские военнослужащие поразили военный аэродром на Украине, а также цеха производства беспилотников и склады боеприпасов в 147 районах, контролируемых противником.

Также военные поразили места запуска дронов и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

