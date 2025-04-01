Восемь мирных жителей Горловки пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на автобус

Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"

Восемь человек пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на автобус в Горловке ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

"Количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии горловчан увеличилось до восьми", – написал он.

Приходько уточнил, что удар украинские силы нанесли по площади Победы в центре Горловки.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку, в результате чего один из снарядов разорвался в 50 метрах от городской больницы № 2. Из-за атаки восемь человек, среди которых семь женщин и один мужчина, были ранены. Кроме того, были выбиты стекла в 28 окнах хирургического корпуса.