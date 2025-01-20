Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 11:28

Происшествия

ВСУ нанесли удар рядом с больницей в Горловке

Фото: телеграм-канал "РОДИОН_МИРОШНИК"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку, в результате чего один из снарядов разорвался в 50 метрах от городской больницы № 2. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Как он утверждает, из-за атаки восемь человек, среди которых семь женщин и один мужчина, были ранены. Кроме того, выбиты стекла в 28 окнах хирургического корпуса и нанесен урон вентиляционному коробу в рентген-кабинете. Также после обстрела повреждены два жилых дома, дворец культуры, коммунальное предприятие и два автомобиля.

Глава ДНР заявил, что украинские военнослужащие намеренно атакуют гражданские здания и объекты критической инфраструктуры.

"Будучи не в состоянии противостоять наступлению наших войск, вооруженные формирования Украины продолжают вести преступную войну с мирным населением", – отметил Пушилин.

ВСУ 20 января также нанесли удар по школе в Бехтерах Голопристанского округа Херсонской области. Изначально сенатор от региона Игорь Кастюкевич сообщал о шести пострадавших: трех детях, двух охранниках и директоре образовательного учреждения.

Однако через некоторое время количество пострадавших увеличилось до 13. В их число вошли двое детей в тяжелом состоянии. Всем им оказывается вся необходимая медпомощь.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что ВСУ применили для удара кассетные боеприпасы, которые упали рядом со школой.

Читайте также


происшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика