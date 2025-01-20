ВСУ нанесли удар рядом с больницей в Горловке

Фото: телеграм-канал "РОДИОН_МИРОШНИК"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку, в результате чего один из снарядов разорвался в 50 метрах от городской больницы № 2. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Как он утверждает, из-за атаки восемь человек, среди которых семь женщин и один мужчина, были ранены. Кроме того, выбиты стекла в 28 окнах хирургического корпуса и нанесен урон вентиляционному коробу в рентген-кабинете. Также после обстрела повреждены два жилых дома, дворец культуры, коммунальное предприятие и два автомобиля.

Глава ДНР заявил, что украинские военнослужащие намеренно атакуют гражданские здания и объекты критической инфраструктуры.

"Будучи не в состоянии противостоять наступлению наших войск, вооруженные формирования Украины продолжают вести преступную войну с мирным населением", – отметил Пушилин.

ВСУ 20 января также нанесли удар по школе в Бехтерах Голопристанского округа Херсонской области. Изначально сенатор от региона Игорь Кастюкевич сообщал о шести пострадавших: трех детях, двух охранниках и директоре образовательного учреждения.

Однако через некоторое время количество пострадавших увеличилось до 13. В их число вошли двое детей в тяжелом состоянии. Всем им оказывается вся необходимая медпомощь.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что ВСУ применили для удара кассетные боеприпасы, которые упали рядом со школой.

