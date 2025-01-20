Шесть человек пострадали при ударе ВСУ по Бехтерам Херсонской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Шесть мирных жителей пострадали при ударе ВСУ по школе в Бехтерах Голопристанского округа Херсонской области. Об этом в телеграм-канале сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.

По словам Кастюкевича, удар был нанесен 20 января в 08:20. В результате атаки пострадали трое детей, двое охранников и директор образовательного учреждения. Они госпитализированы, выясняется степень тяжести пострадавших.

Кастюкевич заверил, что раненым будет оказана помощь, в том числе транспортировка детей в Москву в случае необходимости.

Ранее два пенсионера получили травмы от атаки украинского дрона на автомобиль в Курской области. По словам врио главы региона Александра Хинштейна, супруги получили ранения разной степени тяжести: мужчина – осколочные ранения руки, женщина – множественные осколочные ранения груди и ног. Первую помощь им оказали на месте, а затем доставили в клиническую областную больницу, рассказал Хинштейн.