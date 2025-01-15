Суд арестовал наемника из Колумбии по подозрению во вторжении в Курскую область

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Ленинский районный суд Курска заключил под стражу наемника из Колумбии по подозрению во вторжении в Курскую область. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.

Из судебных материалов следует, что гражданин Колумбии в составе Вооруженных сил Украины незаконно пересек границу РФ и участвовал в боях в Курской области.

В конце августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух граждан Колумбии, которые служили в рядах ВСУ в качестве наемников.

В ходе обыска у них были обнаружены и изъяты документы, которые подтверждают тот факт, что они участвовали в боевых действиях на украинской стороне. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

