Войска РФ нанесли удар по объектам газовой инфраструктуры Украины

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие утром 15 января нанесли групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.

Удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, а также в ответ на попытку атаки по компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае с целью срыва подачи газа по трубопроводу "Турецкий поток".

"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают в постоянном режиме отслеживать обстановку, и любые провокации киевского режима не останутся без ответа", – подчеркнули в Минобороны.

Девять украинских беспилотников атаковали компрессорную станцию "Русская", которая обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку", в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае 11 января.

Целью атаки киевского режима было прекращение поставок газа в европейские страны, подчеркнули в МО РФ. Однако российские подразделения ПВО успешно сбили все дроны.

В Кремле считают США основным бенефициаром атак на газотранспортную инфраструктуру России и сокращения поставок российского газа на мировой рынок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку на станцию "Русская" энергетическим терроризмом, осуществляемым под кураторством западных стран.