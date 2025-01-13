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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал США основным бенефициаром атак на газотранспортную инфраструктуру России и сокращения поставок российского газа на мировой рынок.

Он напомнил, что именно Штаты значительно и последовательно наращивают поставки сжиженного газа в Европу. При этом, как утверждает Песков, продукция продается по сильно завышенным ценам.

Пресс-секретарь президента России, отреагировав на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по компрессорной станции "Русская" трубопровода "Турецкий поток" в Краснодарском крае, назвал ее энергетическим терроризмом, осуществляемым под кураторством западных стран.

"Это новое, очень опасное для европейских потребителей звено в цепи действий по взрывам, организации диверсий на "Северном потоке". Это остановка транзита газа, остановка компрессорных станций в Судже и так далее", – отметил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером и турецкими коллегами. Они обсудили опасность подобных террористических действий со стороны киевского режима.

ВСУ 11 января попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока", расположенную в Краснодарском крае. Российские силы ПВО сбили все 9 украинских дронов, разрушений на земле не было, так же как и пострадавших среди персонала станции.

Еврокомиссия после случившегося выразила свою обеспокоенность. Брюссель пока не контактировал с Киевом, но следит за ситуацией.

