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Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую компрессорную станцию трубопровода "Турецкий поток" должна считаться нападением на суверенитет стран – получателей газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Безопасность энергоснабжения – это вопрос суверенитета", – написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Газоснабжение стран Центральной Европы, включая Венгрию, невозможно без этого трубопровода, напомнил Сийярто. Он добавил, что это единственный маршрут бесперебойных поставок российских энергоносителей в Европу.

"Ожидаем, что безопасность и функциональность этого маршрута поставок будет обеспечиваться всеми", – заключил венгерский политик.

ВСУ 11 января попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока", расположенную в Краснодарском крае. Российские силы ПВО сбили все 9 украинских дронов, разрушений на земле не было, так же как и пострадавших среди персонала станции.

Еврокомиссия после случившегося выразила свою обеспокоенность. Брюссель пока не контактировал с Киевом, но следит за ситуацией.

