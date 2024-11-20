Песков: Путин указывал на попытки Киева взорвать "Турецкий поток"

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о попытках взорвать газопровод "Турецкий поток".

По его словам, в Кремле знают об этом, так как на эти действия указывал ранее Владимир Путин. В сентябре прошлого года российский лидер заявлял о постоянных попытках атаковать с помощью БПЛА "Турецкий поток" со стороны черноморских портов Украины. Однако президент утверждал, что защиту газопровода обеспечивает Военно-морской флот России.

О том, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и украинский посол в Лондоне Валерий Залужный собирался совершить теракт против соединяющего Россию и Турцию газопровода, сообщило издание Spiegel. По версии СМИ, Залужному понравилась запланированная операция "Диаметр" (кодовое название для диверсии на "Северных потоках". – Прим. ред.), поэтому он предложил расширить ее на "Турецкий поток", который расположен в Черном море.

Журналисты предполагают, что бывший главком ВСУ собирался осуществить две операции одновременно, однако атака против "Турецкого потока" впоследствии провалилась. В связи с этим все внимание было сосредоточено на "Северных потоках", которые были подорваны в сентябре 2022 года. После этого были выявлены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

В августе 2024 года Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к подрывам трубопроводов. Речь идет о гражданине Украины. Позже стало известно, что подозреваемый покинул Польшу в начале июля.

