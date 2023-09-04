Путин заявил о попытках Киева атаковать БПЛА "Турецкий поток" и "Голубой поток"

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Газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", по которым Россия осуществляет поставки топлива в Турцию, постоянно пытаются атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

"Предпринимаются попытки атак на "Турецкий поток", на "Голубой поток", по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России", – сказал президент РФ.

Защиту газопроводов обеспечивает Военно-морской флот России. По словам Путина, корабли фиксируют отправку беспилотников из черноморских портов Украины.

В ходе пресс-конференции российский лидер отметил, что в 2022 году Россия поставила по газопроводам в Турцию 21 миллиард кубометров топлива. С начала 2023 года в страну транспортировали порядка десяти миллиардов кубометров газа. В дальнейшем РФ и Турция планируют реализовать совместный проект по созданию газового хаба.



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