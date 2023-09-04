Правительство ФРГ продало купленные у оператора "Северного потока – 2" трубы

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Правительство Германии продало трубы, предназначавшиеся для "Северного потока – 2" и купленные у компании, причастной к строительству газопровода Ostsee Anbindungsleitun (OAL) между терминалом сжиженного природного газа около острова Рюген и Лубмином на побережье Балтийского моря. Об этом сообщила представитель Минэкономики ФРГ.

"Трубы проданы", – приводит ее слова РИА Новости.

Как ранее сообщали немецкие СМИ, после строительства "Северного потока – 2" на складах осталось около трех тысяч труб. Их планировали использовать для прокладки газопровода OAL. Позже стало известно, что немецкое правительство приобрело трубы у обанкротившейся компании Nord Stream 2 AG за 70 миллионов евро.

Строительством газопровода планировал заняться оператор Gascade. Он получил разрешение на прокладку в конце августа.

В сентябре 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". 26 сентября шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на морских маршрутах трубопроводов.

Генпрокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма. Следствие также ведется и в Германии. В западных СМИ сообщалось со ссылкой на источники о некоей "проукраинской группировке", которая может быть причастна к подрывам газопровода.

Ранее сообщалось, что западные источники, приближенные к расследованию взрывов на "Северных потоках", подтвердили наличие украинского следа и отсутствие доказательств причастности РФ.



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