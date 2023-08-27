Премьер-министр Саксонии призвал отремонтировать "Северный поток"

Премьер-министр германской земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за восстановление газопровода "Северный поток", который был взорван в Балтийском море. Об этом сообщает ТАСС.

"Это необходимо, так как данная инфраструктура сможет обеспечить нас энергией на 5–10 лет", – сказал Кречмер.

При этом саксонский премьер назвал ремонт трубопровода "самой обычной на свете вещью".

По мнению Кречмера, если трубопровод не будет восстановлен в ближайшее время, его окончательно разрушит коррозия.

В сентябре 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". 26 сентября шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на морских маршрутах трубопроводов.

Генпрокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма. Следствие также ведется и в Германии. В западных СМИ сообщалось со ссылкой на источники о некоей "проукраинской группировке", которая может быть причастна к подрывам газопровода.

Ранее сообщалось, что западные источники, приближенные к расследованию взрывов на "Северных потоках", подтвердили наличие украинского следа и отсутствие доказательств причастности РФ.