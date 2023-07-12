Следы взрывчатки нашли на судне, возможно связанном с подрывом "Северных потоков" – СМИ

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Следователи обнаружили следы взрывчатки на яхте, которая могла быть связана с диверсией на "Северных потоках". Об этом пишет Associated Press.

"Следы взрывчатых веществ для действий под водой найдены в образцах, взятых с судна в ходе расследования", – говорится в письме европейских дипломатов, адресованном Совбезу ООН.

При этом отмечается, что специалистам пока не удалось установить виновников подрывов, а также выяснить их мотивы. Также до сих пор не ясен точный маршрут судна, на котором могли находиться исполнители диверсии.

Накануне Дания, Швеция и ФРГ передали в СБ ООН письмо, в котором говорится в том числе о парусной яхте, которая могла перевозить взрывчатку для организации терактов на "Северных потоках". В документе отмечалось, что фрахтование судна было подозрительным.

О данной яхте СМИ писали еще в марте прошлого года. Отмечалось, что она была арендована у компании, расположенной в Польше и принадлежащей двум украинцам.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были зафиксированы три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в датской экономической зоне. Две другие – на обеих нитках "Северного потока". Четвертую утечку нашли в экономической зоне Швеции 29 сентября.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш представил расследование, согласно которому взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложил Вашингтон, а активировали ее уже представители Норвегии.



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