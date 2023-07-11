РФ продолжит поднимать в ООН тему "Северных потоков" до установления виновных – Небензя

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Россия продолжит поднимать в Совбезе ООН вопрос подрыва "Северных потоков" до тех пор, пока не будут найдены виновники диверсий. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Российская Федерация будет поднимать <...> вопрос о диверсиях <...> до тех пор, пока виновные не будут остановлены и не понесут ответственность", – цитирует его ТАСС.

Дипломат предположил что Дания, Швеция и ФРГ не ставят перед собой задачу поиска виновных, но РФ продолжит делать все возможное, чтоб виновники все же были найдены.

Он также добавил, что Россия оставляет за собой право самостоятельного расследования диверсий. Он обратил внимание на утверждение в письме властей Дании, Швеции и Германии, согласно которому доступ к месту подрывов якобы открыт.

"Исходим из того, что в таком случае наши следственные органы и эксперты могут его самостоятельно и в любой момент обследовать", – подытожил Небензя.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были зафиксированы три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в датской экономической зоне. Две другие – на обеих нитках "Северного потока". Четвертую утечку нашли в экономической зоне Швеции 29 сентября.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш представил расследование, согласно которому взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложил Вашингтон, а активировали ее уже представители Норвегии.



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