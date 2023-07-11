В КНР заявили, что расследования по "Северным потокам" требуют сотрудничества с РФ

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Китай считает, что любые расследования по подрывам "Северных потоков" должны проводиться в сотрудничестве и взаимодействии с российской стороной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя постпреда КНР при ООН Гэн Шуана.

Он призвал все стороны воздержаться от политизации следственных действий и политического манипулирования, а также выразил надежду, что страны примут соответствующие меры.

Помимо этого, Гэн Шуан заявил, что Пекин выступает за профессиональное расследование диверсий на газопроводах в кратчайшие сроки. Так, по его словам, выводы по расследованию должны быть беспристрастными и могли бы выдержать испытание временем.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия продолжит поднимать в Совбезе всемирной организации вопрос подрыва "Северных потоков" до тех пор, пока не будут найдены виновники диверсий.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были зафиксированы три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в датской экономической зоне. Две другие – на обеих нитках "Северного потока". Четвертую утечку нашли в экономической зоне Швеции 29 сентября.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш представил расследование, согласно которому взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложил Вашингтон, а активировали ее уже представители Норвегии.

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