Песков объяснил слова Путина об атаках на "Турецкий поток" и "Голубой поток"

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Владимир Путин, ранее говоривший об атаках украинских беспилотников в районе газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", имел в виду попытки нападения на российские корабли, охраняющие объекты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если вы еще раз их переслушаете или ознакомитесь с его (Путина. – Прим. ред.) словами на сайте, вы увидите, что президент говорил о нападениях на те корабли наши, которые охраняют эти трубопроводы", – сказал представитель Кремля.

Разъясняя слова Путина, Песков также добавил, что морской флот РФ всегда успешно отбивал атаки БПЛА.

По упомянутым газопроводам Россия поставляет топливо в Турцию. По ним с начала 2023 года РФ направила Турции порядка десяти миллиардов кубометров газа. Как ранее заявил президент РФ, попытки атаковать объекты фиксировались морским флотом из черноморских портов Украины.



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