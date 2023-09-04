Путин допустил ускорение строительства "Силы Сибири – 2"

Фото: kremlin.ru

Россия может ускорить строительство газопровода "Сила Сибири – 2" и так называемого дальневосточного маршрута. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по проекту "Мурманский СПГ".

"Учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода "Сила Сибири – 2", – сказал президент РФ.

В начале июня Совфед ратифицировал соглашение между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту. Документ, в частности, предусматривает строительство трансграничного участка газопровода между станцией в районе Дальнереченска в РФ и станцией "Хулинь" в Китае.

До этого российский лидер заявлял, что отечественные предприятия могут удовлетворить потребности КНР в сфере энергетического сектора. Согласно прогнозам, к 2030 году общий объем поставок российского голубого топлива в Китай составит не менее 98 миллиардов кубометров, а сжиженного природного газа – 100 миллионов тонн.

