В Совфеде ратифицировали соглашение с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту

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Российские сенаторы ратифицировали соглашение между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту.

Отмечается, что соглашение было подписано 31 января 2023 года. Документ предусматривает строительство трансграничного участка газопровода, который начинается на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции "Хулинь" в Китае.

Как ранее уточнила замглавы Минэнерго России Анастасия Бондаренко, договор определяет условия по проектированию, строительству и эксплуатации газотранспортной инфраструктуры и поставок природного газа по "дальневосточному" маршруту.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что отечественные предприятия могут удовлетворить потребности КНР в сфере энергетического сектора. Согласно прогнозам, к 2030 году общий объем поставок российского голубого топлива в Китай составит не менее 98 миллиардов кубометров, а сжиженного природного газа – 100 миллионов тонн.

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