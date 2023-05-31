Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту

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Думские депутаты одобрили закон о ратификации соглашения между Пекином и Москвой о сотрудничестве в области поставок газа по дальневосточному маршруту. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, который был подписан 31 января, предполагается строительство трансграничного участка газопровода. Он будет начинаться на газоизмерительной станции (ГИС) в РФ в районе Дальнереченска, проходить через реку Уссури и заканчиваться на стартовой станции Хулинь в КНР.

"Уполномоченными организациями, ответственными за реализацию соглашения, являются с российской стороны – ПАО "Газпром", с китайской – Китайская национальная нефтегазовая корпорация и Китайская национальная трубопроводная корпорация", – говорится в сообщении.

До этого соглашение одобрило российское правительство.

Ранее Владимир Путин рассказал, что отечественные предприятия имеют возможности для удовлетворения потребностей КНР в сфере энергетического сектора. Из прогнозов следует, что к 2030 году общий объем поставок российского голубого топлива в Китай составит не менее 98 миллиардов кубометров, а сжиженного природного газа – 100 миллионов тонн.