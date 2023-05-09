Товарооборот России и Китая вырос на 41,3% в первом квартале 2023 года

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Торговый оборот России и Китая за январь–апрель этого года вырос в годовом исчислении на 41,3%, достигнув около 73,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Главного таможенного управления КНР.

Так, экспорт из Китая в Россию в первом квартале года вырос на 67,2% и составил 33,68 миллиарда долларов, а экспорт из РФ в КНР увеличился на 24,8% и достиг 39,46 миллиарда долларов.

В основном Россия поставляет Китаю энергоресурсы: нефть, сжиженный и трубопроводный газ, уголь, мазут. На энергоресурсы за указанный период в стоимостном выражении пришлось более 80% всего объема российского эскпорта. Кроме того, Китай импортирует из России древесину, металлы, сельхозпродукцию и морепродукты.

В свою очередь, КНР отправляет в Россию легковые и грузовые автомобили, одежду, обувь, бытовую технику, экскаваторы, микропроцессорные блоки и различные товары широкого потребления.

Ранее замглавы российской дипмиссии в Токио Геннадий Овечко сообщил, что товарооборот Японии и России снизился в первом квартале 2023 года на 41% из-за неконструктивной позиции японских властей.

До этого официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что торговые отношения Москвы и Пекина являются открытыми и честными, они не направлены против третьих стран.

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