Торговые отношения Москвы и Пекина не направлены против третьих стран – МИД КНР

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Торговые отношения Москвы и Пекина являются открытыми и честными, они не направлены против третьих стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

"Торгово-экономические отношения России и Китая честные и прозрачные, они не подвергаются вмешательству третьих сторон и принуждению", – подчеркнул он.

Также, по словам представителя китайского МИД, Евросоюз нарушит доверие Европы и Китая при введении санкций против компаний КНР.

До этого газета Financial Times сообщила, что Евросоюз впервые собирается ввести санкции против компаний из КНР, которые якобы оказывают поддержку России на фоне спецоперации на Украине.

По данным СМИ, речь идет о возможном введении санкций против семи китайских компаний. Эти компании из КНР обвиняют в поставках оборудования для России.

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