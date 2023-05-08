Товарооборот РФ с Ближним Востоком и Северной Африкой вырос на 83% за пять лет

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Товарооборот РФ с Ближним Востоком и Сереврной Африкой вырос на 83% за пять лет, до 94,9 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

"Россия готова развивать партнерские отношения как на двусторонней основе, так и в рамках организации исламского сотрудничества. Тем более что база для качественного роста различных форм партнерства уже создана", – сказал он.

Решетников добавил, что после ухода ряда зарубежных компаний с российского рынка появились свободные ниши, которые могут занять партнеры из Ближнего востока и Северной Африки.

Министр подчеркнул важность перехода к взаиморасчетам в национальных валютах, отметив, что российские фондовые биржи могут вывести на торги эмиратский дирхам, азербайджанский манат и египетский фунт.

"Мы видим большие перспективы сотрудничества со странами Ближневосточного региона, роль которых в современном мире заметно растет. Сейчас самое время развивать совместные проекты, используя новые открывающиеся возможности", – отметил он.

Страны Ближнего Востока всегда были надежными партнерами России, так как придерживаются независимости и самостоятельности на международной арене, резюмировал Решетников.

Ранее Решетников сообщал, что Евразийский экономический союз может создать зону для свободной торговли между РФ, Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами.



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