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Россия вернулась в десятку крупнейших мировых экономик впервые с 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка и национальных статистических служб.

"Выпавшая из десятки крупнейших экономик мира в 2015 году Россия по итогам прошлого года произвела товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов, что позволило ей занять восьмое место в мире по этому показателю", – отмечается в сообщении.

В 2014 году Россия занимала в топ-10 экономик мира девятое место при показателе 2,05 триллиона долларов. А в 2021 году российское государство было на одиннадцатой строчке.

В 2022 году крупнейшей мировой экономикой оставались Соединенные Штаты с номинальным ВВП в 25,46 триллиона долларов. Второе место занял Китай с показателем 17,94 триллиона долларов. В тройку вошла Япония с 4,17 триллиона долларов.

Далее на четвертом месте расположилась Германия с ВВП в 4,07 триллиона долларов, а на пятой строчке Индия с 3,4 триллиона долларов. Великобритания заняла шестое место с 3,07 триллиона долларов, а Франция осталась седьмой с 2,78 триллиона долларов.

По итогам 2022 года Канада заняла девятое место с 2,14 триллиона долларов, Италия – десятое место с 2,01 триллиона долларов.

Ранее сообщалось, что внешний долг по отношению к ВВП России в 2022 году упал до исторических минимальных 16,6%.

Уточняется, что наименьший средний уровень среди числа крупных экономик зафиксировали в Китае. Там ВВП уменьшился до 13,7% с 15,4%. Делее следует Индия с внешним долгом в 19,1% ВВП.

