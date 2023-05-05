"Ашан" и Metro не будут уходить с российского рынка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Торговые сети "Ашан" и Metro продолжат работу на российском рынке и не планируют покидать его, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службы компаний.

"Ашан Ритейл Россия" продолжает работу на российском рынке и не планирует изменений ни в стратегии, ни в организации работы. <…> "Ашан" в России работает автономно, без инвестиций от материнской компании. Планов по открытию новых магазинов нет", – отметили в компании.

Кроме того, в российском подразделении французского ретейлера заявили о планах расширить ассортимент товаров.

В свою очередь, в Metro также сообщили, что компания не намерена покидать Россию. Основными задачами на 2023 год являются расширение ассортимента, сервисов и дальнейшая диджитализация, добавили в немецкой сети. Кроме того, планируется открытие магазинов под брендом "Фасоль" в новых для компании регионах России.

Ранее сообщалось, что японская сеть магазинов одежды Uniqlo закрыла большинство своих крупных магазинов в России, несмотря на то, что ретейлер официально не объявлял об уходе с российского рынка. Площади, в которых японская сеть размещала товары до закрытия, займут компания Gloria Jeans и другие российские бренды.

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