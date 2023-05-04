Концерн Henkel завершил продажу своих активов в России

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Немецкая компания Henkel AG, являющаяся одним из ведущих производителей бытовой и промышленной химии, завершила продажу своих активов в России. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.

"20 апреля 2023 года Henkel объявила о заключении соглашения о продаже своей коммерческой деятельности в РФ консорциуму местных финансовых инвесторов", – указано в сообщении.

Как сообщает "Газета.ру", транзакция уже совершена. Отмечается, что цена сделки составила около 600 миллионов евро, что соответствует 54 миллиардам рублей.

Компания объявила о своем решении покинуть российский рынок в апреле прошлого года. Концерн объяснил это текущей ситуацией на Украине. В августе Henkel приступила к продаже российских и белорусских активов.

В конце марта этого года представитель компании сообщал о проведении переговоров по поводу завершения ухода с рынка. Он не дал точного ответа по теме предполагаемой покупки заводов консорциумом инвесторов, в который входят компании "Фармстандарт" и Kismet.

В апреле немецкая компания заключила соглашение о продаже бизнеса в РФ за 54 миллиарда рублей. В состав консорциума, которому перейдут активы Henkel, вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

Ранее сообщалось, что компания Henkel, которая ведет деятельность в РФ как самостоятельная компания под названием Lab Industries, начала русифицировать бренды.

Отмечалось, что кондиционер для белья Vernel стал "Вернель", порошок для стирки Persil теперь "Персил", а туалетные блоки Bref – "Бреф". В описании одного из товаров на Ozon была обозначена фраза "Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось".



Немецкий концерн Henkel останется в России под новым названием