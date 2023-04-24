В "Леруа Мерлен" опровергли информацию о планах продажи складов в РФ

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В "Леруа Мерлен" не планируют продавать какие-либо склады, относящиеся к торговой сети. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

"Эта информация не соответствует действительности. Мы не продаем ни одного складского объекта", – сказали в компании.

Там напомнили мартовское заявление, отметив, что никаких изменений в работе ретейлера не намечается.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что "Леруа Мерлен" якобы решила продать все складские площади в России. Среди вероятных покупателей назывались Central Properties и "Венталл-Девелопмент".

В конце марта на сайте группы ADEO, владеющей сетью "Леруа Мерлен", появилось сообщение о планах передать российские магазины местному менеджменту. При этом отмечалось, что это никак не повлияет на работу компании в РФ.

