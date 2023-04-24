"Леруа Мерлен" решил продать все свои склады в России – СМИ

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Французская компания "Леруа Мерлен" решила продать все складские площади в России, заключив договор аренды с новыми собственниками. Об этом со ссылкой на источники на рынке недвижимости сообщает "Коммерсант".

Компания владеет в России двумя логопарками – около 130 тысяч квадратных метров в "Южных вратах" в Домодедово и 140 тысяч квадратных метров в комплексе "Белый Раст" в Дмитровском районе Подмосковья.

Эти активы хотят выкупить Central Properties и "Венталл-Девелопмент", пишет газета. Их владельцы не стали комментировать это предложение. В "Леруа Мерлен" также отказались от комментариев.

Продажа этих площадей позволит "Леруа Мерлен" получить средства на развитие своего бизнеса в России, считают эксперты. По словам источника газеты, финансирование на эти цели от головной структуры ритейлера практически прекратилось.

Ранее сообщалось, что "Леруа Мерлен" передаст бизнес российскому менеджменту. Компания должна сохранить места работы для всех сотрудников.