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24 марта, 23:15

Экономика

"Леруа Мерлен" передаст бизнес российскому менеджменту

"Леруа Мерлен" передаст бизнес российскому менеджменту

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"Леруа Мерлен" продаст все магазины в России

"Леруа Мерлен" передаст бизнес российскому менеджменту. Компания должна сохранить места работы для всех сотрудников.

Отмечается, что после передачи французского бизнеса России, никак не повлияет на работу и деятельность магазина и компании в целом. Все магазины продолжат свою работу. Подобные схемы передачи местному менеджменту уже использовались. В прошлом году от российского актива избавился французский косметический концерн L'Occitane Group.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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