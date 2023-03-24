24 марта, 23:15Экономика
"Леруа Мерлен" передаст бизнес российскому менеджменту
"Леруа Мерлен" передаст бизнес российскому менеджменту. Компания должна сохранить места работы для всех сотрудников.
Отмечается, что после передачи французского бизнеса России, никак не повлияет на работу и деятельность магазина и компании в целом. Все магазины продолжат свою работу. Подобные схемы передачи местному менеджменту уже использовались. В прошлом году от российского актива избавился французский косметический концерн L'Occitane Group.
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