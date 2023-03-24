"Леруа Мерлен" передаст бизнес российскому менеджменту. Компания должна сохранить места работы для всех сотрудников.

Отмечается, что после передачи французского бизнеса России, никак не повлияет на работу и деятельность магазина и компании в целом. Все магазины продолжат свою работу. Подобные схемы передачи местному менеджменту уже использовались. В прошлом году от российского актива избавился французский косметический концерн L'Occitane Group.

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