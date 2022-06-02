OBI планирует пересмотреть условия договоров с поставщиками

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI планирует пересмотреть условия договоров со своими поставщиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

"Сейчас мы <...> ведем переговоры о новых условиях сотрудничества, соответствующих текущей ситуации на рынке. С учетом того, что некоторые ранее заключенные договоры не соответствуют рыночным нормам, мы сейчас настаиваем на их пересмотре", – сказали в компании.

Там также отметили, что большинство партнеров сети, которые хотят продолжить сотрудничество, с пониманием относятся к этой инициативе.

До этого в СМИ появилась информация о том, что российские структуры OBI получили 53 иска за неисполнение обязательств по договорам аренды и поставок. Сумма исков оценивается в более чем 283 миллиона рублей.

8 марта компания OBI сообщила о решении прекратить работу в России на фоне ситуации на Украине. Позже стало известно, что ретейлер планирует продать свой бизнес в России отечественному инвестору. Доверенность на ведение сделки была у основателя "Аудит груп" Борис Любошиц.

В апреле магазины сети постепенно начали возобновлять работу. Так, 27 апреля после полуторамесячного простоя открылся гипермаркет OBI в столичном ТЦ "Авиапарк" на Ходынском Поле.

