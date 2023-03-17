Товары от IKEA и новые авто: что вошло в расширенный список параллельного импорта

Минпромторг обновил перечень товаров, которые начнут поставляться в Россию по параллельному импорту. В частности, список дополнили новыми автомобильными марками, брендами косметики и игрушек, а также изделиями шведской компании IKEA. Рассказываем подробности и разбираемся, когда ожидаются поставки и что будет с ценами на эти категории.



Удовлетворить спрос

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовали обновленный перечень товаров, которые Минпромторг разрешил поставлять в РФ по параллельному импорту. В список, в частности, включены изделия шведской компании IKEA, игрушки и детские товары от Nintendo, Logitech и Hasbro. Кроме того, косметика и парфюмерия от Yves Saint Laurent и Kerastase, моторные масла Shell Helix и Rimula, запчасти и бытовая техника от Wahl и Zanussi. Также в перечень вошли 12 автобрендов, среди которых Hyundai, Ford, Mazda, Genesis, Kia, Peugeot, Citroen, Isuzu, Opel, Renault, Hino и Dacia.

Директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов рассказал, что в список параллельного импорта внесли уже более 50 марок машин.





Игорь Бойцов директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Говоря об удовлетворении спроса, хотелось бы обратить внимание на действующий механизм параллельного импорта, который способствует насыщению рынка как по автомобилям, так и по компонентам и запасным частям. В настоящий момент в перечень включены более 50 брендов из недружественных стран.

Российское правительство в конце марта прошлого года легализовало параллельный импорт, чтобы удовлетворить потребности граждан на пользующуюся спросом иностранную продукцию. В Минпромторге ранее объяснили, что такая система не узаконивает ввоз контрафакта, а предполагает поставки в РФ оригинальных товаров через альтернативные каналы.

Для внесения бренда в список или его исключения есть определенные критерии. Например, кандидатами для попадания в перечень являются компании, которые покинули отечественный рынок, остановили поставки и закрыли производство в России. Но если они начинают выполнять все свои обязательства, то исключаются из списка. До легализации в стране параллельного импорта в случае ввоза продукции с нанесенным на нее товарным знаком без официального разрешения от правообладателя предусматривалась ответственность.



Рабочий механизм

Источник в одном из маркетплейсов прогнозирует, что внесенные в список игрушки, техника и продукция из IKEA уже в конце мая – начале июня поступят в продажу в РФ, сообщает газета "Известия". Что касается одежды и парфюмерии, то она, вероятно, попадет на отечественный рынок в середине лета. Товары, завезенные в Россию по параллельному импорту, будут пользоваться спросом у граждан, заявил Москве 24 кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

"Механизм параллельного импорта работает... Сказать, что кто-то прожил год в неимоверном напряжении из-за каких-то продуктов, товаров, мы, наверно, не можем", – отметил эксперт, добавив, что некоторые сложности все же были у автомобилистов.





Михаил Беляев экономист Был определенный дефицит по готовым автомобилям, сопутствующим деталям, комплектующим и так далее. Пользователи, которые ранее купили машины популярных марок, реально испытывали дискомфорт. В этой части, я уверен, востребованность будет, и она будет достаточно серьезной.

Специалист также подчеркнул, что товары не поставляются на рынок вслепую. "Они завозятся, когда уже есть проработанный спрос, проработанный рынок, по номенклатуре, по ценам. Продуманные и просчитанные операции", – уточнил Беляев.

Однако, по словам эксперта, важно следить за ценами на привезенные по параллельному импорту товары. Он отметил, что некоторые продавцы используют логистические сложности как повод завысить стоимость. "Транспортные издержки, конечно, закладываются в итоговую цену, но не настолько, насколько иногда продавцы повышают цены... К тому же надо принять во внимание, если у вас есть авто, оно не может двигаться из-за какой-то детали, значит, вы готовы заплатить повышенную цену", – пояснил экономист.

В этом случае, по мнению эксперта, важно, чтобы к делу подключалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Она должна следить за обоснованностью повышения цен, подытожил Беляев.

