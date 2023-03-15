Более 50 машин иностранных брендов вошли в список параллельного импорта Минпромторга РФ

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Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили 50 иностранных брендов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения министерства Игоря Бойцова.

"Говоря об удовлетворении спроса, хотелось бы обратить внимание на действующий механизм параллельного импорта, который способствует насыщению рынка как по автомобилям, так и по компонентам и запасным частям", – сказал он в ходе круглого стола "Транспорт и логистика в условиях новой экономической реальности".

Бойцов отметил включение в перечень параллельного импорта более 50 брендов из недружественных стран.

Ранее сообщалось, что Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных брендов.

К ввозу в Россию разрешены Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu. Документ Минпромторга направлен на утверждение в Минюст РФ.



Минпромторг расширил список товаров, которые будут ввозить в РФ по параллельному импорту

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