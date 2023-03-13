Экономист рассказал о расширении списка товаров для параллельного импорта

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец рассказал о расширении списка товаров для параллельного импорта, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам эксперта, в список вошла продукция компаний IKEA, Hasbro и Mattel, Logitech, Nintendo, Yves Saint Laurent, Shell Helix и Rimula. Он добавил, что параллельный импорт способствует закрытию тех ниш, где существуют проблемы.

"Те же самые моторные масла, та же самая косметика, товары для гигиены и так далее. Есть вещи, которые мы можем производить сами. Тут нет вообще проблем, внутренний производитель справляется", – сказал экономист.

По словам эксперта, есть та продукция, которую возможно завезти из других стран, например, из Китая или стран постсоветского пространства. Он также отметил, что существуют те вещи, которые покупатели хотят получить, но подвоза нет. В связи с этим принимается решение об импорте этой продукции из стран, которые готовы выступать посредниками.

"Та же самая Турция скупает те или иные товары, дальше производители не знают, что там с их товаром происходит. А на самом деле его перегружают на другой теплоход и везут в Россию", – заявил Зубец.

Он отметил, что в начале 2022 года, во время ввода системы параллельного импорта, существовал страх, что в Россию будет поступать "паленая" продукция, однако контроль за качеством существует.

Эксперт пояснил, что параллельный импорт является возможностью обеспечить поставки товаров, которые необходимы гражданам России по приемлемой стоимости.

Ранее Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных брендов. К ввозу в Россию разрешены Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu.

Минпромторг расширил список товаров, которые будут ввозить в РФ по параллельному импорту

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