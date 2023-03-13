Минпромторг расширил список брендов для параллельного импорта – СМИ

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Минпромторг РФ расширил перечень продукции, которую поставляют в Россию по параллельному импорту. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает газета "Известия".

В новой редакции списка появились IKEA, Lancome, Giorgio Armani и Tommy Hilfiger.

"Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Также в перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например, Hasbro, Logitech, Nintendo", – заявили газете в пресс-службе Минпромторга.

В ведомстве отметили, что изменения в списке носят точечный характер и призваны дополнить разрешенные для параллельного импорта товары и исключить те марки, которые приняли решение возобновить поставки в Россию. Импорт стимулируется в тех нишах, где производителям из России требуется больше времени для обеспечения потребительских потребностей, пояснили в Минпромторге.

В газете сообщается, что в ведомстве готовятся изменить подход к формированию списков товаров для параллельного импорта. На данный момент в Минпромторге ведется работа по донастройке механизма, переходя от включения в перечень брендов к включению сразу правообладателей.

С новым подходом в перечне товаров, разрешенных для параллельного импорта, вместо конкретных брендов будут появляться компании, владеющие сразу несколькими торговыми марками. Это позволит упростить администрирование процедуры.

Ранее сообщалось, что Турция остановила транзит санкционных грузов в Россию. Проблемы возникли при транзите товаров, которые идут в Россию по схемам параллельного импорта, при этом официальных приказов и постановлений власти Турции не публиковали.

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