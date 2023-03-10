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Экономика

Турция остановила транзит санкционных грузов в Россию – СМИ

Турция остановила транзит санкционных грузов в Россию – СМИ

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Турция перестала пропускать транзитные санкционные грузы в Россию, заявил телеграм-канал "Коммерсант FM" со ссылкой на участников рынка. По словам представителей отрасли, проблемы возникли при транзите товаров, которые идут в Россию по схемам параллельного импорта.

В то же время официальных приказов и постановлений власти Турции не публиковали. Остановку транзита санкционных грузов связывают с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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