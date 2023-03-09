Аварийно-спасательные работы завершились на месте взрыва газа в пятиэтажке Читы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Аварийно-спасательные работы завершились на месте взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Антипихе в Чите. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Аварийно-спасательные работы в Забайкальском крае завершены. Сотрудники МЧС России продолжают разбирать поврежденные конструкции", – говорится в сообщении.

В результате спасательных работ из-под завалов удалось достать 9 взрослых и троих детей. Эвакуировали с места происшествия 117 человек.

Жертв при разгерметизации газового баллона в доме удалось избежать.

По факту произошедшего следственное управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело о халатности и оказании некачественных услуг по части 2 статьи 238 и части 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.



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