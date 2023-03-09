Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Чите выросло до семи

Фото: 75.mchs.gov.ru

Количество пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Антипихе в Чите выросло до семи. Последним спасенным оказался ребенок. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"После объявленной минуты тишины спасатели услышали голос ребенка, доносящийся из-под бетонных плит. Был проведен разбор конструкций", – говорится в сообщении.

В ходе поисково-спасательных работ специалистам удалось достать из-под завалов 12 человек: девять взрослых и троих детей. По данным МЧС, людей под завалами больше не осталось.

В ликвидации последствий происшествия принимали участие 79 человек и 10 единиц техники, в том числе 2 пожарных крана.

Ксения, работающая в школе неподалеку от места газовой аварии, поделилась, что хлопок сопровождался громким взрывом. Ее слова передает телеканал "360".

"Я сидела на уроке, проверяла тетради и услышала взрыв. Дети тоже его почувствовали, так как все содрогнулось – и тишина", – сообщила она.

После произошедшего педагоги начали связываться с учениками, проживающими в доме. Среди учеников Ксении пострадавших не оказалось.

По словам отца Ксении, который в момент ЧП находился в квартире соседнего дома, в жилом помещении задрожали окна.

Следственное управление СК по региону возбудило по факту произошедшего уголовное дело о халатности и оказании некачественных услуг, сообщается на сайте ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг ненадлежащего качества"), а также частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность"), по факту хлопка бытового газа, в результате которого в жилом многоквартирном доме в поселке Антипиха в Чите частично разрушены несколько квартир", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия осуществляют работу следователи. Они допрашивают свидетелей и выясняют обстоятельства произошедшего.

Причиной происшествия в многоквартирном жилом доме назвали разгерметизацию газового баллона. В результате взрыва обрушились два этажа дома. Как сообщалось до этого, ранее дом не был газифицирован.



Оставшихся без жилья после взрыва бытового газа в Чите разместят в маневренном фонде

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