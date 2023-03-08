Цветы подарят женщинам 8 Марта на 17 станциях столичного метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Цветы подарят москвичкам на 17 станциях столичной подземки по случаю Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"К 8 Марта мы подготовили сюрпризы на стойках "Живое общение": в первой половине (до 12:30. – Прим. ред.) дня на 17 стойках женщинам будут дарить цветы", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Ликсутова.

Кроме того, там же горожане могут бесплатно отправить в любую точку страны поздравительные открытки.

Ранее с праздником московских женщин поздравил Сергей Собянин. Он поблагодарил москвичек за доброту и уют, а также пожелал им счастья, благополучия и всегда оставаться обаятельными.



Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем

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