Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Букет из 11 тюльпанов в магазинах Москвы обойдется примерно в 500 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента торговли столицы.

"Цена тюльпана, выращенного иностранным производителем, сегодня обходится покупателю в 45–55 рублей, как и в 2022 году, отечественный тюльпан стоит от 40 до 60 рублей", – отметили в сообщении.

В департаменте уточнили, что в этом году один цветок хризантемы из Голландии обойдется покупателям в 70–140 рублей, в прошлом году эти цветы стоили от 60 до 120 рублей. Розничная цена указанных цветов на 5 рублей выше.

Оптовая стоимость отечественной розы – 40–60 рублей, как в 2022 году. Накрутка оптовиков составляет 6–7 рублей, в то же время накрутка розничных продавцов – 40–60 рублей. В итоге покупатель сможет приобрести одну розу за 50–150 рублей.

В департаменте добавили, что московский цветочный рынок порядка 65–70% составляют цветы иностранных производителей. Цветы из Голландии – 20%, Эквадора – 60%, Колумбии – 13%, Кении, Израиля и Китая – меньше 7%. Российские продавцы представлены в 30–35%. Больше всего продают роз – 43%, хризантем – 22% и гвоздик – 11%.

Еженедельно в Москве продают порядка 5 миллионов стеблей импортного цветка и около 1,5 миллиона стеблей отечественного цветка. В Москве осуществляется продажа цветов в ряде торговых центров и комплексов, крупных гипермаркетах, специализированных стационарных розничных магазинах.

"Отечественные цветы поступают в столицу из совхозов: Московский, Мосзеленхоз, Ульяновский, Чеховский сад (Тульская область), Розовый сад (Калужская область), из Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Белгородской области, Мордовии, Пензы, Ижевска, Екатеринбурга. Выращивание цветов в Московской области сопряжено с различного рода трудностями", – рассказали в департаменте.

Основными сложностями в выращивании цветов являются климат, малое количество солнечных дней в году, затраты на отопление и освещение. Однако логистика несущественно влияет на стоимость российской розы. Главным фактором, который влияет на увеличение стоимости, считается розничная наценка, в частности достигающая 100%.

Так как цветы имеют высокую стоимость, покупатель хочет, чтобы они простояли дома как можно дольше. Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, что обычную воду в вазе необходимо заменить на минеральную, чтобы продлить жизнь подаренным на 8 Марта цветам, сообщает News.ru.

Сафронова уточнила, что газировку в вазу с букетом необходимо наливать обычную, но не сладкую. Она подчеркнула, что идея с добавлением аспирина и сахара идет "от лукавого".

Ранее сообщалось, что жителям России следует отказаться от неперерабатываемой упаковки для цветов на 8 Марта или же вообще не покупать букеты из-за сильного вреда для экологии.

Отмечалось, что самая обычная упаковка из полипропилена, которую невозможно переработать, весит порядка 200 граммов. Вместе с тем вес стандартного букета цветов составляет около 1 килограмма.

После праздника в среднем около 1 700 тонн пластиковых отходов отправляются на свалку и загрязняют окружающую среду.



Названа средняя стоимость букета цветов перед 8 Марта

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