Цветочные фотозоны к 8 Марта оформили на станциях МЦК и МЦД

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

На некоторых станциях Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) в преддверии Международного женского дня оформили цветочные фотозоны. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

"Так, на Кутузовской и Лужниках МЦК, а также на Нахабино МЦД-2 "распустились" огромные бутоны роз – белые, розовые и красные", – говорится в сообщении.

На Опалихе МЦД-2 установили напольные вазы с ирисами и нарциссами, на Апрелевке будущего МЦД-4 – инсталляцию, похожую на цветы мимозы.

На Славянском бульваре МЦД-1 для пассажиров разместили стеллажи с вазами с первоцветами и фотографиями.

Помимо этого, в день 8 Марта москвичкам будут вручать цветы. Раздачу организуют на станциях Очаково будущего МЦД-4, Марьина Роща МЦД-2, Окружная МЦД-1, а также Лужники и Кутузовская МЦК и вокзальных комплексах в Шереметьево и на Восточном вокзале.

В честь праздника спортивный комплекс "Воробьевы горы" подарит женщинам скидку в 50% на билет на канатную дорогу. Для женщин также будет действовать скидка 50% на ски-пассы для свободного катания на горных лыжах или сноуборде.



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