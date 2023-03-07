Космонавты МКС поздравят женщин с 8 Марта с экранов ЦППК

Фото: пресс-служба ЦППК

Днем 7 и 8 марта на железнодорожных станциях Москвы и Подмосковья пассажиры смогут увидеть поздравления космонавтов "Роскосмоса" с Международным женским днем. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

Видеоролик будут транслировать с Международной космической станции (МКС) на табло с расписанием поездов. В минутном видео космонавты обратятся к женщинам с лучшими пожеланиями в честь 8 Марта.

Посмотреть видеоролик можно также в телеграм-канале перевозчика. В праздничный день там также пройдет розыгрыш билетов в кино, организованный совместно с сетью кинотеатров "Синема Стар".

Вместе с тем пассажиров проинформировали, что в праздничный день поезда будут курсировать по расписанию субботы.

Между тем в Москве 8 марта состоится более 400 праздничных мероприятий, которые запланированы в парках, музеях, библиотеках и культурных центрах. Ледовые площадки станут для жительниц Москвы бесплатными при наличии заранее оформленного билета.



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