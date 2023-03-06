Больше 400 праздничных мероприятий подготовили в Москве к 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве по случаю Международного женского дня подготовили свыше 400 праздничных мероприятий. С 6 по 9 марта они пройдут более чем на 70 городских площадках, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Так, в среду в Москве состоится традиционная акция "Вам, любимые", в рамках которой волонтеры подарят москвичкам более 150 тысяч цветов. Активисты с тюльпанами будут поздравлять женщин в Парке Горького, на ВДНХ, на Никольской улице и в других популярных столичных местах. Кроме того, мужчины смогут самостоятельно поздравить женщин, отправив открытки в любые точки страны. Праздничные почтовые ящики будут стоять до вечера 8 марта у входов в Парк Горького и ВДНХ, а также в Тверском проезде.

Поздравить женщин можно будет и с помощью искусственного интеллекта. Сгенерированные послания будут транслировать на экране "Цифрового делового пространства" со стороны Садового кольца. Оставить их можно будет на сайте проекта, предварительно ответив на несколько вопросов и прикрепив пожелания.

7 марта столичные НКО привезут порядка 11,5 тысячи цветов в госпиталь для ветеранов войн № 3. А уже 6 марта столичная молодежь вместе с ГИБДД проведет акцию "Букет для автоледи", в рамках которой поздравит женщин-водителей.

Праздничные мероприятия также запланированы в парках, музеях, библиотеках и культурных центрах. Например, катки в парках 8 марта будут бесплатными, потребуется только заранее оформить билет. В парке 50-летия Октября и в парке "Фили" в среду пройдут "Цветочные забеги", в рамках которых участники будут дарить посетительницам тюльпаны. В парке "Кузьминки" днем пройдет творческая мастерская по созданию украшения из тканей, а в "Сокольниках" в Краснодарском домике во второй половине дня состоится выступление Юрия Баркова.

По случаю праздника в 11:00 8 марта Государственный музей обороны Москвы проведет праздничную программу "Снайперы, разведчицы, пулеметчицы...". Вечером 9 марта в Доме Гоголя состоится лекция "Хрестоматия любви" об отношениях писательницы Жорж Санд и композитора Фридерика Шопена. А уже 6 марта в 18:00 в Российской государственной детской библиотеке юные музыканты проведут концерт "Милым женщинам".

В сети кинотеатров "Москино" на 8 марта запланированы показы советских фильмов о женщинах. Так, в кинотеатре "Молодежный" покажут комедию "Самая обаятельная и привлекательная", а в "Сатурне" – мелодраму "Здравствуй и прощай". Они пройдут бесплатно, однако потребуется предварительная регистрация.

Целый ряд разнообразных мероприятий запланирован на ВДНХ. Например, 7 марта в павильоне "Рабочий и колхозница" пройдет лекция "Женский бизнес до революции" о том, как российские женщины в царские времена занимались винокурением, выделкой кож, сельским хозяйством и даже химическим производством. В центре "Космонавтика и авиация" пройдет несколько экскурсий, посвященных роли женщин в освоении космоса, в частности "Время первых. Звездные женщины". В музее "Слово" между тем запланирована экскурсия "Слово – женщине" о роли женщин в развитии грамотности и русской словесности.

Ранее сообщалось, что 8 марта посетительницам колеса обозрения "Солнце Москвы" будут дарить цветы артисты-мимы. А вечером того же дня на аттракционе включат праздничную подсветку.



Собянин сообщил о бесплатных парковках на всех столичных улицах 8 марта

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