Праздничная подсветка украсит колесо обозрения "Солнце Москвы" в честь 8 Марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Женщинам – гостям колеса обозрения "Солнце Москвы" в честь 8 Марта артисты-мимы будут дарить цветы, а вечером на аттракционе можно будет увидеть праздничную подсветку. Об этом рассказала пресс-служба колеса обозрения.

"К празднику мы подготовили культурно-развлекательную программу и приглашаем зарядиться позитивным настроением. 8 марта всех посетительниц аттракциона будем встречать комплиментами и живыми цветами. В течение дня на территории "Солнца Москвы" пройдут бесплатные тематические мастер-классы, выступление бэнд-оркестра", – подчеркнул руководитель аттракциона Денис Тетерин.

Так, артисты-мимы будут встречать посетительниц с 15:00 до 18:00. К празднику в кабинах колеса обозрения гости увидят цитаты выдающихся российских женщин. Там будут присутствовать фразы Валентины Терешковой, Майи Плесецкой, Марины Цветаевой, Алисы Фрейндлих и других.

Также будут организованы мастер-классы, лекция о моде и музыкальная программа.

Ранее говорилось, что женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе 8 марта. В Международный женский день там состоится праздничная программа.

Бесплатные экскурсии "Женщины-герои" по выставке "Подвиг Армии" проведут в 12:00, 14:00 и 16:00. Для посещения необходимо пройти предварительную регистрацию.

Стоимость цветов к 8 марта вырастет на 20%

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