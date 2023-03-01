Вход в Музей Победы будет бесплатным для женщин 8 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе 8 марта. Об этом сообщает Агентство" Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

"8 марта вход в Музей Победы будет бесплатным для всех женщин. Главное здание музея работает в этот день с 10:00 до 22:00", – говорится в сообщении.

В Международный женский день в музее состоится праздничная программа. Для гостей организуют бесплатные тематические экскурсии, концерты и мастер-классы.

Бесплатные экскурсии "Женщины-герои" по выставке "Подвиг Армии" проведут в 12:00, 14:00 и 16:00. Для посещения необходимо пройти предварительную регистрацию.

В период с 12:00 до 14:00 состоятся мастер-классы для детей по изготовлению открыток и бумажных тюльпанов.

Помимо этого, в преддверии праздника в учреждении обновили выставку "Герои тыла", рассказывающую о железнодорожнице, Герое Социалистического Труда Елене Чухнюк.

Праздник 8 Марта станет в России выходным днем. При этом переноса выходных не запланировано. Предшествующий выходному рабочий день – 7 марта – продлится на час короче обычного.



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