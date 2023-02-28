10:32Общество
Россиянам напомнили о выходном дне на 8 Марта
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Роструд напомнил россиянам о том, что 8 Марта – выходной день. Об этом Федеральная служба по труду и занятости сообщила в своем официальном телеграм-канале.
"В этом году праздник приходится на середину рабочей недели, среду. Поэтому в производственном календаре на празднование Международного женского дня отведен один день, перенос выходных не предусмотрен", – отмечается в публикации.
Между тем 7 марта является сокращенным на один час рабочим днем, уточнили в Роструде.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде, которая ожидается в Москве к Международному женскому дню. По словам специалиста, в начале марта в столице может потеплеть до 2 градусов.
За этим потеплением последует похолодание из-за тыловой части циклона.
Стало известно, почему на самом деле перед 8 марта дорожают цветы
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!