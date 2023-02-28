Россиянам напомнили о выходном дне на 8 Марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Роструд напомнил россиянам о том, что 8 Марта – выходной день. Об этом Федеральная служба по труду и занятости сообщила в своем официальном телеграм-канале.

"В этом году праздник приходится на середину рабочей недели, среду. Поэтому в производственном календаре на празднование Международного женского дня отведен один день, перенос выходных не предусмотрен", – отмечается в публикации.

Между тем 7 марта является сокращенным на один час рабочим днем, уточнили в Роструде.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде, которая ожидается в Москве к Международному женскому дню. По словам специалиста, в начале марта в столице может потеплеть до 2 градусов.

За этим потеплением последует похолодание из-за тыловой части циклона.



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